Efteling-liefhebber ontwerpt zelf een Efteling-kaartspel

Hoe zou een nieuw kaartspel in Efteling-stijl eruit kunnen zien? Dat vroeg Efteling-fan en freelance-illustrator Daan van Genechten uit Moergestel zich onlangs af. De creatieve liefhebber besloot zelf iets in elkaar te knutselen, waarvan hij het resulteerde deelde hij op Instagram en LinkedIn.



De rol van King wordt in de Efteling-versie vertolkt door de Trollenkoning. De Queen is de boze stiefmoeder uit het sprookje van Sneeuwwitje, inclusief haar verschijning als heks. En waar de B normaal gesproken voor Boer staat, verscheen nu mijnbaron Gustave Hooghmoed uit Baron 1898.

Op het doosje en de achterzijde van de speelkaarten prijkt een uitbundige illustratie van sierlijke takken en Efteling-symbolen. Van Genechten maakte geen volledige kaartset: hij ontwierp enkele belangrijke kaarten en een bijbehorend doosje, als een oefening voor zichzelf. Het product wordt dan ook niet op de markt gebracht.



Uitdagen

De maker raakte naar eigen zeggen geïnspireerd door een kaartset die hij online zag staan. "Ik werk veel in Photoshop, maar wilde mezelf uitdagen wat meer grafisch werk te doen met het programma Illustrator", vertelt hij aan Looopings. "De moeilijkheid zat in het symmetrisch werken, terwijl er wel overlap was over de symmetrielijn."



In totaal was Van Genechten er ongeveer tien uur mee bezig. Hij noemt het "een fijne oefening om met wat nieuwe stijlen en tools in aanraking te komen". Eerder kwam de ontwerper in het nieuws met een Nachtwacht bestaand uit Efteling-personages en een bijzondere illustratie van alle sprookjes uit het Sprookjesbos.