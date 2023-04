Zoo Antwerpen

Zoo Antwerpen verhuist zeehonden naar het buitenland: verblijf voldoet niet aan de eisen

Het zeehondenverblijf van Zoo Antwerpen voldoet niet aan de eisen voor dierenwelzijn. Daarom heeft de Belgische dierentuin besloten om zeven zeehonden onder te brengen in andere Europese parken. Tegelijkertijd is een andere beslissing teruggedraaid: Zoo Antwerpen zou afscheid nemen van de zeeleeuwen, maar die mogen nu toch blijven.



In 2019 werd aangekondigd dat het zogenoemde Jubileumcomplex naast treinstation Antwerpen-Centraal voor miljoenen euro's opgeknapt zou worden. Door de coronacrisis liep het project zeer veel vertraging op. In 2021 liet men weten dat er bij nader inzien toch geen plek meer was voor zeeleeuwen, die toen gehuisvest werden op de oude plek van de zeehonden.

De zeehonden verhuisden op hun beurt naar de pelikanenvijver. Bij nader inzien heeft de dierentuin een nieuw plan bedacht: de vier zeeleeuwen blijven in Antwerpen, maar de zeehonden vertrekken. Eén zeehond is inmiddels naar Italië gestuurd. De rest van de groep wordt later dit jaar verdeeld over een Pools dierenpark en Deltapark Neeltje Jans in Nederland.



Planning

Als de renovatie van het Jubileumcomplex is afgerond, keren er zeehonden terug. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind dit jaar opnieuw opgestart worden. Een exacte planning is er nog niet. Zodra alle zeehonden weg zijn uit Antwerpen, keren de pelikanen terug naar de pelikanenvijver.