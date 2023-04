Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Attractiepark Duinen Zathe cancelt influencer Dutch Performante na ophef over filmpje

Een optreden van influencer Chahid Charrak in pretpark Duinen Zathe gaat niet door. Eigenlijk zou de internetbekendheid, beter bekend als Dutch Performante, op zaterdag 13 mei te gast zijn in het Friese attractiepark. Gisteren werd bekend dat het evenement is geannuleerd. Mogelijk hangt dat samen met een omstreden filmpje.



Eerder verheugde het management zich juist enorm op de komst van de youtuber. "We zijn superenthousiast, want Chahid Charrak van Dutch Performante komt naar ons park!", meldde Duinen Zathe eerder. Men zou zorgen voor een vragensessie en een frikandellenwedstrijd. "Zorg dat je erbij bent en geniet van een geweldige middag."

Nu is de meet-and-greet met Charrak plotseling verdwenen uit de kalender. "Helaas moeten wij mededelen dat Chahid Charrak niet meer naar Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe komt op zaterdag 13 mei", valt te lezen op Facebook. "Bedankt voor jullie begrip en we hopen jullie snel weer te zien op ons park."



Woest

Charrak kwam afgelopen week negatief in het nieuws toen in een video te horen was dat hij zijn zoontje uitschold. Toen het jochie na het buitenspelen een step mee naar binnen wilde nemen, werd de influencer woest. "Kankerkind", riep hij onder meer. De videomaker, die ambassadeur is van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, bood later zijn excuses aan.



Duinen Zathe wil zelf niets zeggen over de reden van de afzegging. "Daar gaan we niet inhoudelijk op in", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Maar was het de keus van het attractiepark of van de influencer zelf? "Dat laten we in het midden. We kunnen niet meer info geven."