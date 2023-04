Chessington World of Adventures Resort

Geplande stakingen in Engels attractiepark gaan toch niet door

Bezoekers van het Engelse pretpark Chessington World of Adventures hoeven niet meer te vrezen voor stakingen. Vorige week werd bekend dat de technische ploeg van het attractie- en dierenpark het werk zou neerleggen op drukke dagen in april en mei. Als gevolg daarvan moesten meerdere grote attracties gesloten blijven. Ook werd de ticketverkoop stopgezet.



De eerste staking zou duren van aanstaande vrijdag tot en met maandag 1 mei. Op het laatste moment hebben vakbond Unite the Union en parkeigenaar Merlin Entertainments echter een akkoord bereikt. Daardoor is de staking nu van de baan.

"Als gevolg hiervan zijn er nu weer toegangskaarten verkrijgbaar", laat Chessington weten. "Ze blijven te boeken voor de data die beïnvloed zouden worden door vakbondsacties." Verder wordt benadrukt dat bezoekers kunnen rekenen op het reguliere attractie- en showaanbod. "Ook aan onze gebruikelijke openingstijden verandert er niets."



Wing coaster

Op maandag 15 mei opent Chessington een nieuw themagebied dat in het teken staat van filmreeks Jumanji. In World of Jumanji treffen bezoekers drie attracties aan: wing coaster Mandrill Mayhem, carrousel Ostrich Stampede en draaiende bank Mamba Strike.