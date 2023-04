Walibi Holland

Walibi Holland wil zwembad in vakantiepark uitbreiden

Walibi Holland maakt plannen om het zwembad in vakantiepark Walibi Village op te knappen en uit te breiden. Dat vertelde directrice Mascha Taminiau deze week in een interview op BNR Nieuwsradio. Of er ook grote waterattracties zoals glijbanen worden toegevoegd, staat nog niet vast.



Walibi Holland heeft, in tegenstelling tot zusterpark Walibi Belgium, geen eigen waterpark. Wel is er een kleinschalig overdekt zwembad in het vakantiedorp naast het attractiepark. "Wij hebben ook een zwembad", aldus Taminiau. "Daar kun je prima zwemmen, het ziet er goed uit."

Nu achter de schermen gewerkt wordt aan een renovatie van Walibi Village, kijkt men ook naar de toekomst van dat bad. "We zijn bezig met een plan om het zwembad uit te breiden", zegt de directrice. "Als we Village uitbreiden, dan gaat het zwembad daarin mee."



Achtbaan in je achtertuin

Zal er dan ook sprake zijn van spectaculaire waterglijbanen? "Dat vroegen wij ons af. Daar zijn we nog niet helemaal over uit." Taminiau benadrukt dat vakantiegasten al de beschikking hebben over een hoop spektakel. "Je hebt een achtbaan in je achtertuin. En dat is letterlijk zo."



Naast Walibi Village moet tussen 2026 en 2029 een grote hal met familieattracties komen te staan, qua opzet vergelijkbaar met de Plopsa Indoor-pretparken van de Plopsa Group. Tegelijkertijd moet het vakantiepark "een uitbreiding en kwaliteitsinjectie" krijgen. Details ontbreken nog.