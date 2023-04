Efteling

Efteling reageert op overlijden van Sprookjesbos-stem Paul van Vliet (87)

Cabaretier Paul van Vliet is op 87-jarige leeftijd overleden. Naast zijn theaterwerk was hij ambassadeur voor Unicef. In die hoedanigheid kwam hij jaren geleden in contact met de Efteling. Dat leidde tot een intensieve samenwerking, waarbij Van Vliet het verhaal van een nieuw sprookje insprak.



De Efteling riep in 2012 samen met de cabaretier de Paul van Vliet Award in het leven, bedoeld voor organisaties die zich inzetten voor kinderrechten. Op dat moment was het park bezig met de ontwikkeling van De Nieuwe Kleren van de Keizer in het Sprookjesbos.

"Door de samenwerking rond de award is ook het idee ontstaan voor het inspreken van het sprookje", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Bij de opening in november 2012 werd het verhaal nog gebracht door Toos van de Voorde-Verdult, bekend als de vertelstem van Het Meisje met de Zwavelstokjes.



Zeer dankbaar

In december 2012 maakte haar stem plaats voor de vertelling van Van Vliet. Die is tot op de dag van vandaag te horen bij De Nieuwe Kleren van de Keizer. "Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn bijdrage aan zowel de Paul van Vliet Award als De Nieuwe Kleren van de Keizer", zegt de voorlichter. "We wensen familie en vrienden uiteraard veel sterkte."



Van Vliet stierf dinsdagavond in zijn woonplaats Den Haag na een kort ziekbed, zo werd vandaag bekend. "We zijn intens verdrietig maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend", melden de nabestaanden in een verklaring. "Hij laat met zijn teksten, muziek en komische types een schat aan verhalen en liedjes na die getuigen van een vol leven en een prachtige theatercarrière."



Coronacrisis

De Paul van Vliet Award werd tussen 2012 en 2019 jaarlijks uitgereikt in de Efteling. De laatste winnaar was Elance Academy, een Amsterdams coachingscentrum voor meisjes en jonge vrouwen. Sinds de coronacrisis is niets meer van de prijs vernomen.