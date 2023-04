Walibi Belgium

Achtbaanongeluk en brandstichting: grote rampenoefening in Walibi Belgium

In Walibi Belgium vond deze week een grootschalige rampoefening plaats. Het pretpark in Waver verwelkomde afgelopen dinsdag politieagenten, brandweerlieden, medici, militairen en beveiligers voor het simuleren van meerdere calamiteiten. Dat begon met een achtbaanongeluk. Gaandeweg de dag werd de situatie gecompliceerder.



Met de oefening wilden de regionale autoriteiten noodprocedures testen en de coördinatie tussen de verschillende betrokken partijen verbeteren. Het fictieve noodscenario was vooraf niet bekend bij de deelnemers. Ter plekke bleek dat er zogenaamd sprake was van een ongeval met gewonden bovenop houten achtbaan Loup-Garou.

In eerste instantie volgde een reguliere reddingsoperatie. Maar toen hulpverleners eenmaal aanwezig waren, deden zich plotseling meer incidenten voor op het Walibi-terrein. Zo zouden kwaadwillige personen brand gesticht hebben in de 4D Cinema. Vervolgens moesten delen van het park ontruimd worden. Er werd gebruikgemaakt van 250 figuranten.



Crisiscentrum

Men zette in het park een crisiscentrum op. Vanuit daar regelden de autoriteiten als het ware de communicatie met de buitenwereld. Het werk werd echter bemoeilijkt door de verspreiding van valse geruchten op social media. De calamiteitenoefening duurde uiteindelijk van 09.00 tot 15.00 uur. Walibi Belgium bleef dinsdag gesloten.



"De veiligheid van onze bezoekers en medewerkers is één onze belangrijkste aandachtspunten", vertelt een Walibi-woordvoerster. "Regelmatig oefenen is voor ons essentieel om bij een incident een goede organisatie en een perfecte coördinatie met de hulpverlenende partijen te waarborgen, net als maximale veiligheid voor het publiek."