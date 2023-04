Wunderland Kalkar

Vrouw (30) zwaargewond bij ongeluk op kartbaan in Duits pretpark

Bij een ongeluk op een kartbaan in het Duitse pretpark Wunderland Kalkar is een 30-jarige vrouw zwaargewond geraakt. De sjaal van de bezoeker kwam tijdens het rijden in de achteras van de kart terecht. Als gevolg daarvan zou het slachtoffer uit het voertuig zijn geslingerd.



Dat gebeurde vrijdagmiddag in het attractiepark in deelstaat Noordrijn-Westfalen, net over de Nederlandse grens. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werd ook een reddingshelikopter opgeroepen. De vrouw is afkomstig uit de stad Wezel, gelegen op ongeveer een half uur rijden van Wunderland.

Na een spoedbehandeling ter plaatse kon ze naar het ziekenhuis vervoerd worden. Andere aanwezigen bleven ongedeerd. Er is een onderzoek gestart, maar volgens het park mankeert de attractie technisch gezien niets. Na afloop van het incident kon de kartbaan daarom gewoon operationeel blijven, bevestigt de directie.



In beslag genomen

Wel is de bewuste kart in beslag genomen door de autoriteiten. Met het slachtoffer zou het momenteel naar omstandigheden goed gaan. De vraag blijft waarom medewerkers de vrouw niet gewaarschuwd hebben voor haar sjaal. Daar gaat het Nederlandse management van Wunderland Kalkar momenteel niet op in.