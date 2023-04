Movie Park Germany

Video: Movie Park Germany presenteert nieuwe stuntshow Operation Red Carpet

Movie Park Germany heeft een nieuwe stuntshow. Vanaf vandaag kunnen bezoekers dagelijks kijken naar Operation Red Carpet - The Stunt Show in showarena Studio 6, als vervanger van Crazy Cops New York. Voorlopig gaat het om een testfase, waarbij delen van de productie nog aangepast kunnen worden. Woensdagavond vond een voorpremière plaats.



Eerder had het Duitse pretpark aangekondigd dat de nieuwe voorstelling in juni in première zou gaan. Waar de vorige show zich afspeelde in New York, is dit keer gekozen voor een setting in de stijl van Los Angeles. Op die manier wil men de link met Hollywood versterken. De stunts worden nog steeds verzorgd door het het Italiaanse Folco Team.

In het nieuwe decor zijn meerdere led-schermen verwerkt. Zo komt een klassiek Amerikaanse restaurant tot leven met behulp van schermen. Verder worden beelden getoond van een prijsuitreiking in een theater. Volgens het verhaal wordt de award van filmsterren Angelina Croft en James McDean gestolen. Daardoor moeten de acteurs plotseling zelf de held uithangen, samen met de politie en de FBI.



Vlammenwerpers

Eén van de hoogtepunten is de komst van de grootste quarterpipe van Duitsland. Er wordt ook gebruikgemaakt van vuurwerk, vlammenwerpers en pistolen. Actiescènes met motor- en autostunts volgen elkaar in rap tempo op, terwijl een presentator en cameraman live verslag doen van de gebeurtenissen. Uiteindelijk blijkt dat de presentator niet alleen toe wil kijken vanaf de zijlijn.