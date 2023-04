Oceanário de Lisboa

Video: otter slaat telefoon van dierentuinbezoeker tegen de rotsen

Een toerist zal een bezoek aan een Portugees dierenpark niet snel meer vergeten. Nadat een telefoon per ongeluk in het otterverblijf terechtkwam, gingen de dieren ermee aan de haal. Videobeelden op social media laten zien hoe een brutale zeeotter het mobieltje vastpakt om er herhaaldelijk mee tegen de stenen te slaan.



Dat gebeurde in Oceanário de Lisboa, een zeedierenpark in hoofdstad Lissabon. Zeeotters gebruiken de methode normaal gesproken om voedsel uit schelpjes te halen. Sommige toeschouwers konden het niet laten om te lachen om de bizarre situatie, zo is te horen in een filmpje van een omstander.

Hoewel de beelden wereldwijd viral gingen, heeft Oceanário de Lisboa er zelf niet op gereageerd. Zeeotters komen slechts in enkele Europese dierentuinen voor. Naast Portugal wordt de diersoort gehouden in Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.