Attractiepark de Waarbeek

Foto's: dino's nemen Overijssels pretpark de Waarbeek over

Het Overijsselse pretpark de Waarbeek is overgenomen door dinosaurussen. De trekpleister in Hengelo opende onlangs het nieuwe dinogebied Dino World, vol brullende prehistorische monsters. Er zijn meerdere attracties te vinden, waaronder een familieachtbaan.



De bescheiden rollercoaster van de Italiaanse fabrikant SBF Rides kreeg de naam Raptor Adventure. Verder werd een bestaande rondrit getransformeerd tot Dino Express. Passagiers van het treintje komen in oog te staan met verschillende soorten dinosaurussen. Daarbij passeren ze ook een overdekt gedeelte én een grote vulkaan met een 7,5 meter hoge Brachiosaurus.

Verder zijn er onder andere skeletten, een jeep, een fotopunt en een dinobankje. Bovendien is er een theatershow met Postbode Pelle, één van de mascottes van de Waarbeek. Informatieborden in het gebied geven meer informatie over verschillende dinosoorten, waaronder de fictieve Pellesaurus. Een aangekondigde dino-opgraving wordt later in gebruik genomen.



Pin

De Filipijns-Nederlandse firma Themics vervaardigde een groot deel van de decors. Om de opening van Dino World en Raptor Adventure kracht bij te zetten, werd een speciale pin ontwikkeld in stijl van de dino-achtbaan. Die zal niet alleen in het park zelf verkrijgbaar zijn, maar ook via de webshop van leverancier Pretparkwinkel.nl.