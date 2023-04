Hossoland

Foto's: bouw van nieuw Pools attractiepark in volle gang

In Polen wordt gewerkt aan een splinternieuw pretpark met themagebieden en attracties. De plannen voor Hossoland kwamen in september vorig jaar naar buiten. Inmiddels staan de eerste bouwwerken al deels overeind, blijkt uit foto's die op social media verschenen. Ook zijn er al enkele decorelementen te herkennen, waaronder een gigantische rotswand.



Het Poolse vastgoedbedrijf Hosso Holding wil een themapark neerzetten dat zich kan meten met enkele Europese toppers. Men bestelde onder meer attracties bij de Duitse leverancier Mack Rides en de Nederlandse fabrikant Vekoma. Ook het Nederlandse ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision is betrokken bij het project.

Eerder spraken de initaitiefnemers over een opening in het voorjaar van 2024. Het is onduidelijk of dat gehaald zal worden. "De werkzaamheden vorderen gestaag", laat Hossoland zelf weten via Facebook. "Houd ons in de gaten om de voortgang te blijven volgen." Het nieuwe park moet ongeveer een miljoen bezoekers per jaar gaan trekken.