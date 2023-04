Alton Towers Resort

Brits pretpark Alton Towers toont nieuw uiterlijk van iconische achtbaan Nemesis

Eén van de bekendste achtbanen van Groot-Brittannië krijgt een nieuw uiterlijk. Alton Towers werkt aan een ingrijpende renovatie van de inverted rollercoaster Nemesis, waarbij een groot deel van de rails vervangen wordt. Vandaag onthulde het Engelse pretpark hoe de nieuwe baandelen eruit komen te zien.



Voor het onderhoudsproject is een uitgebreide verhaallijn ontwikkeld. In marketinguitingen komt voortdurend The Phalanx voorbij, een fictieve overheidsorganisatie die zich bezighoudt met onbekende bedreigingen. Omdat het raadselachtige wezen Nemesis "abnormaal gedrag" vertoonde, was er afgelopen winter uitgebreid onderzoek nodig.

"Onze tests zijn vertrouwelijk, maar alle resultaten tot nu toe geven aan dat er niets aan de hand is", meldt The Phalanx op de website van Alton Towers. Vandaag kwam via social media een video naar buiten die deze conclusie tegenspreekt. "Hier is het beeldmateriaal dat je van The Phalanx niet mag zien...", staat erbij.



Ingebroken

Een filmpje van iets meer dan een minuut toont hoe iemand zogenaamd is ingebroken bij de onderzoeksfaciliteit. "Het onderzoek naar Nemesis is niet wat het lijkt", luidt de begeleidende tekst. "Trap niet in deze cover-up. Deel dit voordat ze het verwijderen. Zoek de waarheid."



De baan, die voorheen wit met bruin was, lijkt nu zwart te worden. Op de zijkanten staan schilderingen van raadselachtige rode aderen. Vanaf morgen kunnen bezoekers van Alton Towers de werkzaamheden van dichtbij bekijken. Dan opent in het park een speciaal observatieplatform bij het bouwterrein.