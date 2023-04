Drouwenerzand Attractiepark

Nederlandse primeur voor Drouwenerzand: nieuwe attractie Drifter

Het Drentse attractiepark Drouwenerzand gooit de planning om. Eigenlijk zou het pretpark dit jaar een oude ponybaan vervangen door een attractie met de naam Flying Tigers: een ovaalvormig parcours met hangende, uitzwenkende vliegtuigjes. Bij nader inzien wordt in 2023 toch een andere nieuwigheid gepresenteerd.



Drouwenerzand spreekt op social media over een "kink in de kabel". "In verband met technische complicaties wijzigen we de volgorde van onze nieuwe attracties. Even schakelen... en weer door!" De komst van Flying Tigers, gebouwd door de Italiaanse firma Zamperla, is verplaatst naar 2024. Komende zomer opent de attractie Drifter.

Dat is een molen van de Duitse leverancier Inno-Heege, bestaand uit zes gondels voor twee personen. Door een hendel te bedienen, bewegen de bakjes tijdens het draaien naar buiten. "De abrupte snelheidswisselingen zorgen voor een unieke ritbeleving", laat de fabrikant weten. "Een adrenalinekick en kriebels in de buik zijn gegarandeerd voor jong en oud."



Wildwechsel

"In de Drifter bepaal je zelf hoe hard je door de bochten slingert", meldt het park er zelf over. Een eerste exemplaar van het attractietype werd vorig jaar al in gebruik genomen in het Duitse pretpark Eifelpark Gondorf, onder de naam Wildwechsel. Drouwenerzand heeft binnenkort de Nederlandse primeur.