Disneyland Paris

Disneyland Paris schakelt vuureffecten uit naar aanleiding van brand in Amerika

Een grote brand in een Amerikaans Disney-park heeft gevolgen voor Disneyland Paris. In het Disneyland Resort in de staat Californië brak afgelopen weekend brand uit tijdens een vertoning van avondspektakel Fantasmic. Door onbekende oorzaak ging een metershoge vuurspuwende draak in vlammen op. Disney heeft vervolgens verschillende maatregelen genomen.



Uit voorzorg worden ook in Disneyland Paris enkele vuureffecten voorlopig niet gebruikt. Zo staat de vuurspuwende draak in de dagelijkse optocht Disney Stars on Parade momenteel uit. Het Disney-management heeft daar zelf niets over bekendgemaakt. Ingewijden melden aan Looopings dat de wijziging inderdaad samenhangt met het incident in de Verenigde Staten.

Ook in Disney Dreams, de avondshow bij het sprookjeskasteel van Disneyland Paris, werden tot voor kort vlammenwerpers gebruikt. Naar aanleiding van het voorval in Californië is besloten om die effecten eveneens tijdelijk uit te schakelen. Disney wil eerst zeker weten wat de brand veroorzaakt heeft, zodat duidelijk is of er eventueel aanpassingen nodig zijn aan de techniek.



Doornroosje

Fantasmic is een openluchtvoorstelling die normaal gesproken 's avonds wordt opgevoerd in het Amerikaanse Disneyland Park. De draak moet het boosaardige personage Malafide uit Doornroosje voorstellen. Bij de brand raakte niemand gewond. Sinds de vlammenzee wordt de show niet vertoond. Er bestaat ook een tweede versie van de productie, te zien in Disney's Hollywood Studios in Walt Disney World in Florida.



Het is niet voor het eerst dat een gigantische Disney-draak in brand vloog. In 2018 gebeurde iets vergelijkbaars bij de vuurspuwende paradedraak in Magic Kingdom, één van de parken in Walt Disney World. Het gevaarte raakte zwaar beschadigd. Ook toen moest een gelijkaardige draak in Parijs het een tijdje zonder vuureffect stellen.