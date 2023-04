Liseberg

Zweeds pretpark plaagt concurrent met brutale reclame

Het Zweedse attractiepark Liseberg deelt een plaagstoot uit aan de concurrentie. Vanwege het honderdjarig bestaan van het pretpark wordt op meerdere plekken in Zweden geadverteerd. Liseberg koos echter ook voor een gewaagde locatie: veerboten naar een concurrent.



Wie de ferry richting pretpark Gröna Lund in Stockholm neemt, wordt geconfronteerd met een reclameboodschap van Liseberg. "De beste rit van de dag", staat op verschillende boten. "Ga met de stroom mee en bezoek Göteborg en het grootste attractiepark van het noorden."

Op de achterkant valt te lezen: "Honderd jaar Liseberg: vier een echte feestzomer in de adrenaline-hoofdstad." Het management van Gröna Lund kan smakelijk lachen om de actie, vertelt een woordvoerster aan de Zweedse krant Expressen. "Door de jaren heen hebben we elkaar al een paar keer op deze manier geplaagd."



Luchtballon

Zo liet Liseberg al eens een luchtballon met een konijn - de mascotte van het park - over Gröna Lund vliegen. En Gröna Lund stuurde ooit honderd mensen in Gröna Lund-shirts naar een openingsceremonie in Liseberg. "We zijn eigenlijk meer collega's dan concurrenten, omdat we zo ver van elkaar verwijderd zijn", zegt de voorlichtster.



Vanaf het park in Stockholm is het ongeveer vijfenhalf uur rijden naar Göteborg. Liseberg-directeur Andreas Andersen laat op Twitter van zich horen. "Ik hou zo veel van deze Liseberg-campagne", schrijft hij. "Bijna net zo veel als dat ik van Gröna Lund hou."