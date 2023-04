Liseberg

Zweeds pretpark Liseberg wil klassieke boomstambaan na vijftig jaar afbreken

Het Zweedse pretpark Liseberg is van plan om een vijftig jaar oude attractie af te breken. De boomstambaan FlumeRide, geopend in 1973, moet binnen afzienbare tijd het veld ruimen. Dat heeft algemeen directeur Andreas Andersen bekendgemaakt bij de seizoensstart van het attractiepark in Göteborg



De waterbaan bevindt zich bovenop een grote berg. Tijdens een vaartocht passeren bootjes omliggende attracties als familieachtbaan Lisebergbanan en launch coaster Helix. De FlumeRide werd destijds gebouwd door de inmiddels verdwenen fabrikant Arrow.

Na vijf decennia is het einde van de levensduur in zicht. Liseberg weet nog niet wanneer de FlumeRide definitief gesloten zal worden. "Het is even puzzelen met wat andere projecten in het park", aldus Andersen.



Langetermijnproject

Fans van het geliefde attractietype hoeven in ieder geval niet te vrezen: het is de bedoeling dat de baan op termijn vervangen wordt door een moderne variant. Welke firma de nieuwe waterbaan gaat leveren, is nog niet duidelijk. "Dit is een langetermijnproject", benadrukt de directeur.