Kermis

Ruzie over botsauto mondt uit in vechtpartij: 240 uur taakstraf

Een ruzie over een botsauto op een Gelderse kermis heeft geleid tot een zware mishandeling. Op 23 april vorig jaar wilden twee mannen tegelijk in hetzelfde botsautootje stappen in het dorp Dieren. Ze kregen het met elkaar aan de stok. Uiteindelijk riepen ze allebei vrienden op om de ruzie uit te vechten.



Vier betrokkenen besloten een week na de confrontatie wraak te nemen, meldt de Stentor. Ze wachtten een man op bij zijn auto en sloegen hem in elkaar. Het slachtoffer hield er breuken aan zijn gezicht, oogkas en kaak aan over. Achteraf kan niet meer met zekerheid worden vastgesteld wie welk letsel heeft veroorzaakt.

De officier van justitie eiste een celstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk, tegen twee van de vier mannen. Tegen de andere twee vechtersbazen werd acht maanden gevangenisstraf geëist, waarvan drie voorwaardelijk.



Schadevergoeding

Uiteindelijk koos de rechter voor een mildere straf. Drie mannen krijgen een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De tijd dat ze in voorarrest zaten, wordt nog van de taakstraf afgetrokken. Ook moeten ze het slachtoffer een schadevergoeding van 2600 euro betalen. De vierde verdachte is vrijgesproken.