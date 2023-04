Dinoland Zwolle

Dinoland Zwolle neemt 40 meter lange glijbaan in gebruik

Dinoland Zwolle is een familieattractie rijker. Het Overijsselse dinopretpark heeft onlangs een 40 meter lange matjesglijbaan geopend. Bezoekers kunnen vanaf 10 meter hoogte naar beneden glijden.



Er is gekozen voor een naam in dinothema: de toevoeging wordt Pteranodon Sliders genoemd. Pteranodon is een geslacht van uitgestorven vliegende reptielen. De dieren leefden zo'n 85 miljoen jaar geleden.

Het idee is dat kinderen en volwassenen op de glijbaan het gevoel krijgen dat ze zelf een vlucht maken. Naast de glijbaan zorgde het educatieve speelpark dit jaar voor enkele nieuwe dinofiguren en een watervliegtuig. Dinoland Zwolle trekt jaarlijks zo'n 130.000 bezoekers.