Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Octopus-attractie Slagharen al jaren incompleet: 'Andere zaken met hogere prioriteit'

Eén van de attracties in Attractiepark Slagharen is al jaren incompleet. Octopus-molen El Torito kreeg in 2016 een nieuw thema, gebaseerd op een rotslandschap in de Verenigde Staten. Sindsdien stond er een groot rotsblok in het hart van de attractie, met daarbovenop een enorme cowboyhoed. In 2021 is het opvallende gevaarte weggehaald.



In eerste instantie leek er sprake te zijn van onderhoudswerkzaamheden, maar twee jaar later is het decorstuk nog steeds niet teruggekeerd. Een woordvoerder laat aan Looopings weten dat het rotsblok destijds is verwijderd vanwege twijfels over het uiterlijk.

"Het had niet de uitstraling die wij graag willen", legt de voorlichter uit. Op dit moment is daarom de kale constructie zichtbaar. Dat blijft voorlopig nog wel even zo. "Het staat op onze agenda om er een definitieve invulling aan te geven, maar op dit moment zijn er andere zaken met een hogere prioriteit."



Stieren

El Torito is een attractie van het type polyp, in 1973 gebouwd door de legendarische fabrikant Schwarzkopf. In het verleden luidde de naam Octopus. Sinds de meest recente renovatie ogen de gondels als stieren in plaats van vissen.