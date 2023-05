Efteling

Oprichters Efteling overwogen in de jaren vijftig de naam Toverland

Toverland is vandaag de dag niet meer weg te denken als attractiepark in Noord-Limburg, maar weinig mensen zullen weten dat de naam ervan decennia geleden ook al overwogen werd door de Efteling. Uit historische documenten in Het Noordbrabants Museum blijkt dat de oprichters van het Kaatsheuvelse sprookjespark de term Toverland in de jaren vijftig al in de mond namen.



Het Sprookjesbos opende in 1952, nu 71 jaar geleden. Bij de ontwikkeling ervan stond de naam van de trekpleister ervan in eerste instantie nog niet vast. Wie een Efteling-tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch bezoekt, treft verschillende originele oude brieven aan waarin alternatieve benamingen voorbijkomen.

Efteling-grondlegger Peter Reijnders presenteerde destijds een ontwerp voor een "permanente sprookjestuin" met tien verschillende taferelen. Hij wist toen nog niet wat de definitieve naam zou worden, blijkt uit een begeleidend schrijven.



Volwassenen

"Deze Sprookjestuin - eventueel ook te noemen Sprookjesbos of Toverland - moet in de eerste plaats voor kinderen bestemd zijn, maar moet daarnaast toch ook zoveel aantrekkelijks voor volwassenen hebben, dat deze hun kinderen graag en met plezier op hun tocht door sprookjesland vergezellen", valt er te lezen. Zoals bekend ging men uiteindelijk níet voor Sprookjestuin of Toverland, maar voor Sprookjesbos.



49 jaar na de opening van het Sprookjesbos zag Toverland alsnog het levenslicht, maar dan als pretpark in de Limburgse plaats Sevenum. Anno 2023 is het één van de grootste concurrenten van de Efteling, met ruim een miljoen bezoekers per jaar. Er worden geen sprookjes uitgebeeld. Wel zijn er verschillende andere fantasiefiguren te vinden.



Tijdloos

Het Toverland-management kende het grappige feitje nog niet, vertelt een woordvoerster aan Looopings. "We waren hier nog niet van op de hoogte, maar het bewijst wel dat de naam Toverland heel erg tijdloos is", laat ze weten. "En stiekem zijn we natuurlijk blij dat de Efteling destijds voor iets anders heeft gekozen, want er is maar één Toverland."