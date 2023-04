Dinoland Zwolle

Politie naar Dinoland Zwolle vanwege agressieve bezoeker

Familiepark Dinoland Zwolle heeft afgelopen weekend de politie moeten inschakelen vanwege een agressieve bezoeker. Een vrouw werd zaterdagmiddag rond 15.30 uur woest op werknemers van het park, vertellen ooggetuigen aan Looopings. Daarbij nam ze een aanvallende houding aan, bevestigt een woordvoerster.



Het conflict draaide om een kwijtgeraakte kluissleutel. "Wij hebben de kluis voor haar geopend, maar dat duurde in optiek van de mevrouw te lang", vult de voorlichtster aan. Haar reactie was vervolgens zo buitensporig dat medewerkers zich genoodzaakt voelden om de politie op te roepen.

Niemand raakte gewond. "Er is uiteindelijk geen fysiek geweld gebruikt." Toegesnelde agenten hebben de vrouw geprobeerd te kalmeren. Vervolgens is ze van het terrein gestuurd. Een aanhouding was niet noodzakelijk, meldt de politie aan Looopings.



Geschrokken

Het personeel was wel geschrokken, aldus de Dinoland-woordvoerster. Betrokken medewerkers zijn na afloop opgevangen door het management. Met hen gaat het goed. "We hebben de situatie na afloop samen besproken. Het blijft een heel vervelende situatie in een park waar veel gezinnen met kinderen komen."