Disneyland Paris

Foto's: filmsterren uit Guardians of the Galaxy 3 in Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft zaterdagavond bezoek gehad van een groot aantal beroemde acteurs. Voor de Europese galapremière van Guardians of the Galaxy Vol. 3 kwamen regisseur en scenarioschrijver James Gunn en filmsterren als Chris Pratt (Star-Lord) en Vin Diesel (Groot) naar het Walt Disney Studios Park. Daar werden ze opgewacht door duizenden fans.



Ook Zoe Saldaña (Gamora), Karen Gillan (Nebula) en Pom Klementieff (Mantis) woonden de première bij. Het park sloot om 19.00 uur voor reguliere bezoekers. Marvel-themagebied Avengers Campus ging al om 14.00 uur dicht, om de feestelijkheden voor te kunnen bereiden.

In het parkdeel was een grote oranje loper uitgerold. Wie - naast journalisten en fansites - aanwezig mocht zijn, werd willekeurig bepaald: overdag deelden medewerkers als verrassing polsbandjes uit waarmee bezoekers het avondevenement konden bijwonen. Zo konden ook normale gasten een glimp van de sterren opvangen.



Quinjet

Pratt, Diesel, Saldaña, Gillan en Klementieff werden verwelkomd bovenop het platform bij Avengers-ruimteschip Quinjet, waar een kort interview plaatsvond. Verder deelden de acteurs handtekeningen uit en stonden ze de media te woord. Enkele sterren poseerden bovendien met hun Marvel-evenbeelden, vertolkt door entertainers van Disneyland Paris zelf.



Na afloop van de daadwerkelijke filmvertoning in Disney Village trakteerde men het publiek nog op een bijzonder avondspektakel. Bij The Twilight Zone Tower of Terror was een speciale Guardians of the Galaxy-variant te zien op de gebruikelijke droneshow Avengers: Power the Night. Lichtgevende drones vormden onder andere een cassettebandje, een koptelefoon, de hoofden van Star-Lord en Gamora en het filmlogo.



Souvenirs

Zondagochtend vond nog een laatste persconferentie plaats. Disneyland Paris belooft vanaf woensdag 3 mei - als de film in de bioscoop draait - nieuwe Guardians of the Galaxy-ervaringen in Avengers Campus. Zo worden er nieuwe hapjes, drankjes en souvenirs geïntroduceerd. Daarnaast zijn er "speciale optredens" van Star-Lord en Gamora.