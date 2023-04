Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park nodigt dansgroep uit na mediarel over culturele toe-eigening

Europa-Park mengt zich in een verhit debat over een groep met dansende senioren. Het zeventienkoppige AWO-Ballett uit Mannheim kwam afgelopen week in het nieuws toen een optreden op een tuinbouwfestival verboden werd. De reden: de dames - tussen de 59 en 85 jaar oud - droegen kleding gebaseerd op clichés uit andere culturen.



Zo waren de dansers van plan om zelfgemaakte kostuums te dragen vol Egyptische, Aziatische en Mexicaanse stereotyperingen. Dat zag de organisatie van het evenement niet zitten, omdat sprake zou zijn van culturele toe-eigening. Er ontstond een internationale mediarel, waar Europa-Park nu op inspeelt.

Eigenaar Roland Mack heeft de dames uitgenodigd om hun controversiële show Weltreise mit dem Traumschiff binnenkort op te voeren in het pretparkresort. Ondanks de vermeende cultuurkaping, waarbij gebruikgemaakt wordt van culturele en religieuze stereotypen, is de komst van de voorstelling volgens het Zuid-Duitse attractiepark "nadrukkelijk gewenst".



Sombrero's

"Als Europa-Park hebben we altijd open gestaan voor alle culturen en staan we, net als het AWO-Ballett, voor diversiteit en tolerantie", laat Mack weten. "We kijken enorm uit naar de dames, hun sombrero's en alles wat daarbij hoort." De datum staat nog niet volledig vast, maar waarschijnlijk is de groep te gast op maandag 1 mei; de Dag van de Arbeid.



Europa-Park zit vol met clichés uit andere culturen. De meeste themagebieden in het park zijn gebaseerd op Europese landen, die worden uitgebeeld met een hoop stereotyperingen. Eén omstreden gedeelte heeft onlangs het veld moeten ruimen: na meerdere klachten is besloten om een Afrikaanse boottocht te voorzien van een Oostenrijks thema.



Weerstand

Overigens gaat het optreden van de balletgroep op het tuinbouwfestival uiteindelijk toch door. Na een crisisoverleg zijn de senioren ermee akkoord gegaan om drie van de veertien outfits aan te passen. Europa-Park vraagt hen echter om op te treden in hun originele kledij, die eerder weerstand opriep.