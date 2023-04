Walibi Holland

Walibi Holland heeft nu ook souvenirs van nieuw gebied Speed Zone Off Road

Walibi Holland verkoopt sinds kort merchandise van het nieuwe familiegebied Speed Zone Off Road. Ter gelegenheid van de opening van de zone werd een bescheiden souvenirlijn gelanceerd. Die bestaat uit pins, magneten en sleutelhangers.



Op alle producten prijkt het logo van het gebied, uitgevoerd in geel, zwart en rood. De pin kost 3,95 euro. Voor de magneet en sleutelhanger wordt 4,95 euro gevraagd. Opvallend genoeg zijn de producten niet verkrijgbaar in Speed Zone Off Road zelf: een verkooppunt daar biedt alleen eten, drinken en speelgoedautootjes aan.

Wie interesse heeft in de nieuwe items, kan terecht in de grote souvenirwinkel bij de uitgang van lanceerachtbaan Xpress: Platform 13. Speed Zone Off Road bestaat uit achtbaan Eat My Dust, fietsmolen Wind Seekers, speelgedeelte Play Area en waterspeeltuin Cooldown.