Efteling

Efteling verkoopt souvenirs met zaadjes: 'Plant je eigen Sprookjesbos'

De Efteling introduceert een souvenirlijn voor mensen met groene vingers. Onder de noemer "Plant je eigen Sprookjesbos" verkoopt het attractiepark een reeks items met bloeipapier. Ze bevatten bloemen- of plantenzaadjes. Als het papier geplant wordt in een tuin of een bloempot, komen - als het goed is - vanzelf bloemen of planten tevoorschijn.



Op de producten staan kinderlijke tekeningen van sprookjestaferelen. Er zijn onder meer ansichtkaarten, verjaardagsuitnodigingen met plantbare bloemenconfetti, bloeiende kleurplaten inclusief kleurpotloden en Klein Duimpje-bloemenkruimels.

Ook werden pakketten ontwikkeld met een houten bordje in de vorm van Langnek en vijf verschillende soorten groeipapier: tomaat, wortel, citroenmelisse, rucola en bloemetjes. "Langnek helpt je een minibos te maken", staat erop.



Plasticvrij

De groene souvenirs worden sinds vrijdag verkocht bij de winkels Efteldingen en In den Ouden Marskramer. Voor de collectie is de Efteling een samenwerking aangegaan met het Nederlandse bedrijf Bloom Your Message. Alle gebruikte verpakkingen zijn plasticvrij en recyclebaar, meldt de leverancier.