Walibi Holland

Technisch probleem nekt Merlin's Magic Castle in Walibi Holland

De enige binnenattractie van Walibi Holland is al een tijdje gesloten. Vanwege een technisch mankement moeten bezoekers van het pretpark het draaiende huis Merlin's Magic Castle missen. In het weekend van 15 april bleek dat een essentieel onderdeel aan vervanging toe was.



Sindsdien is de mysterieuze burcht niet toegankelijk geweest. Een woordvoerder bevestigt dat tovenaar Merlijn tot nader order geen gasten kan ontvangen in verband met het defect. "We wachten nu op het bewuste onderdeel", zegt hij. "Tot die tijd is Merlijn even op vakantie."

Merlin's Magic Castle is een attractie van het type madhouse, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Villa Volta in de Efteling en Le Palais du Génie in Walibi Belgium. Bezoekers beleven hoe de wereldberoemde tovenaar de duistere machten uitdaagt, waardoor zijn kamer gaat draaien.



Vekoma

De constructie werd 23 jaar geleden vervaardigd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. Een nabijgelegen thrillride kon onlangs juist gerepareerd worden: sinds afgelopen donderdag is de schommelende bank Blast weer operationeel na een langdurige storing. Beide attracties horen bij het parkdeel Wilderness.