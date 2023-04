Freizeitpark Plohn

Duits pretpark strijdt tegen nepnieuws op TikTok

Een attractiepark in Duitsland is helemaal klaar met onzin op TikTok. Freizeitpark Plohn in de Oost-Duitse deelstaat Saksen wordt de laatste tijd geconfronteerd met nepaccounts die onjuiste beweringen de wereld in slingeren. Zo valt in TikTok-video's te lezen dat het pretpark vanaf 2024 jarenlang dicht zal zijn voor grote verbouwingen.



De werkzaamheden zouden tot en met 2027 duren. "Vanaf 2024 is het voorbij", luidt de boodschap. Het management van Freizeitpark Plohn heeft er veel vragen over gehad van bezorgde fans. "Normaal gesproken geven we geen commentaar op dit soort berichten, maar nu wordt nepnieuws bewust verspreid op TikTok" laat het park weten.

Er klopt helemaal niets van de verhalen, legt Plohn uit. "Niet nu en niet later. We blijven je regelmatig verbazen met spannende nieuwigheden, maar het werk vindt áltijd plaats tijdens de jaarlijkse winterstop of tijdens het seizoen." Fans worden opgeroepen om de nepaccounts, die de naam van het park gebruiken, te rapporteren.



Juridische stappen

"Dit is de enige manier om deze onnozele berichten zo snel mogelijk te stoppen." De directie van Plohn heeft tot slot nog een boodschap voor de makers van de accounts, die "trollen" worden genoemd. "Jullie anonimiteit is een illusie en juridische stappen worden al gezet. Want als wij ergens niet tegen kunnen, dan is het wanneer onze vele fans voor de gek worden gehouden."