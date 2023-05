Walibi Belgium

Walibi Belgium krijgt Buzzsaw niet aan de praat: attractie al een maand dicht

Eén van de heftigste attracties van Walibi Belgium staat al het hele seizoen stil. Het pretpark in Waver krijgt de thrillride Buzzsaw niet aan de praat. Een defect onderdeel moet vervangen worden, bevestigt een voorlichtster aan Looopings.



Het nieuwe Walibi-seizoen startte begin april. Sindsdien is de attractie nog niet operationeel geweest. "De levertijd om de stukken te ontvangen is gewoon lang", legt de woordvoerster uit. "We hopen de attractie over een tweetal weken weer te kunnen openen." Een andere attractie die onlangs gesloten was, boottocht Gold River Adventure, is inmiddels wel weer toegankelijk.

Buzzsaw opende in 2001, toen onder de naam The Screamer. Het apparaat, bestaand uit twee armen met een veertig zitplaatsen tellende bank die over de kop vliegt, werd gefabriceerd door het Duitse bedrijf Huss Park Attractions.



Walibi Holland

Het attractietype - top spin - zorgt de laatste jaren in meerdere Europese parken voor problemen door defecte onderdelen. Onder andere Walibi Holland, Duinrell en Movie Park Germany moesten om die reden recentelijk een top spin missen.



Vanwege de technische complicaties hebben veel parken er al voor gekozen om afscheid te nemen van hun top spin. Voorbeelden zijn Avonturenpark Hellendoorn (Nederland), Fort Fun Abenteuerland (Duitsland), Heide Park (Duitsland), Gardaland (Italië), Alton Towers (Verenigd Koninkrijk), Chessington World of Adventures (Verenigd Koninkrijk), Tibidabo (Spanje) en Linnanmäki (Finland).