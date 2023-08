Looopings

Volg Looopings op Instagram voor de belangrijkste nieuwsupdates

Looopings deelt het belangrijkste nieuws tegenwoordig ook via Instagram. In het verleden fungeerde de officiële Instagram-pagina van Looopings louter als fraaie fotomuur. Tegenwoordig worden Instagram-volgers op de hoogte gehouden van de belangrijkste nieuwsitems.

Via Instagram Stories verschijnen links naar de interessantste en meest spraakmakende nieuwtjes over attractieparken, dierentuinen, kermissen en andere dagattracties. De gedeelde artikelen kunnen direct gelezen worden in de Instagram-browser. Een pilot, die enkele maanden geleden van start ging, blijkt een succes.

Het Instagram-profiel van Looopings - met inmiddels bijna twintigduizend volgers - is te vinden op instagram.com/looopings. Instagram Stories blijven steeds 24 uur lang actief. Wie niets wil missen, kan ook de Looopings-app downloaden. Die is beschikbaar voor iPhones en Android-toestellen.