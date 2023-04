Attractiepark Rotterdam

Klimattractie gaat open op terrein van Attractiepark Rotterdam

Op het terrein van Attractiepark Rotterdam valt deze maand eindelijk iets te beleven. Na jaren bouwen is het pretpark van ondernemer Hennie van der Most nog steeds niet af, maar binnenkort opent al wel een losstaande attractie in het hoofdgebouw. Aanstaande zaterdag vindt de opening van de overdekte klimervaring Spider City plaats.



Het gaat om een initiatief van de firma Fun Forest, bekend van klimbossen in Almere, Amsterdam, Rotterdam en Venlo. Nu gaat het bedrijf voor het eerst een indoorlocatie uitbaten. Men spreekt over een "wereldprimeur op het gebied van klimtechnologie". Bezoekers "klimmen, zweven en vliegen" met behulp van een zekeringssysteem en speciale handschoenen met klittenband.

Fun Forest zegt twee doelen te hebben: mensen in beweging brengen en leer- en werkplekken aanbieden aan jongeren die lastig aan een baan komen. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen langs kunnen komen, worden gratis tickets geschonken aan partners die zich inzetten voor minder kansrijke kinderen.



Afvalverwerker

Hennie van der Most blijft ondertussen doorwerken aan de overige attracties op het terrein in Rotterdam-Zuid, gevestigd op de oude plek van een afvalverwerker. "Het veelbesproken pretpark is nog niet officieel open, maar dankzij Spider City trekt het terrein nu toch de eerste bezoekers", zegt een woordvoerster.



Naast Spider City zijn er op de tweede verdieping van het gebouw nog twee kleine overdekte klimparcoursen, onder de noemer Fun Forest Indoor. Het gaat niet om een tijdelijke belevenis, benadrukt de voorlichtster in gesprek met Looopings. "Er is flink gebouwd en geïnvesteerd in Spider City. De aard van Spider City is dus zeker niet tijdelijk."



Entreekaarten

De klimattractie is vanaf eind april geopend op woensdag en vrijdag van 13.00 tot 18.30 uur en in het weekend van 11.00 tot 18.00 uur. Entreekaarten zijn online verkrijgbaar vanaf 16.95 euro, via spidercity.nl. De openingsdatum van de rest van Attractiepark Rotterdam staat nog niet vast. Aan het project wordt al sinds 2012 gewerkt.