Legoland Deutschland Resort

Legoland Deutschland maakt plannen voor tweede park met aparte ingang

Legoland Deutschland werkt achter de schermen aan een grote uitbreiding. Het attractiepark in de Duitse deelstaat Beieren is van plan om een tweede park toe te voegen, met een aparte ingang. Bezoekers kunnen er straks waarschijnlijk voor kiezen om alleen Legoland te bezoeken, alleen het nieuwe park of beide locaties.



Dagblad Augsburger Allgemeine suggereert dat er sprake zou zijn van een park in Peppa Pig-stijl. Legoland Florida in de Verenigde Staten opende vorig jaar al zo'n Peppa Pig-gedeelte, waar losse tickets voor gekocht moeten worden. Het lijkt erop dat eigenaar Merlin Entertainments voor Duitsland dezelfde strategie voor ogen heeft.

In een vergadering van de lokale bouwcommissie werden al enkele familieattracties genoemd, waaronder een boottocht, een ballonnencarrousel en een achtbaan. Ook moet er een bioscoopzaal gebouwd worden. Verder zou sprake zijn van meerdere speelgebieden, een theater met ongeveer zeshonderd zitplaatsen en circa 635 parkeerplekken.



Conceptfase

Een woordvoerster van Legoland wil voorlopig niets kwijt over het project, omdat de plannen zich nog in de conceptfase bevinden. Eigenaar Merlin werkt vaker met meerdere attractieparken binnen één bestemming. Zo is het Italiaanse pretpark Gardaland al uitgebreid met het losstaande Sea Life Aquarium en het Legoland Water Park.



Legoland Deutschland opende onlangs een nieuw themagebied met onder andere een wing coaster en twee vrijevaltorens. Vorig jaar werden Ninjago-accommodaties toegevoegd aan het vakantiepark van Legoland. Voor 2024 staat opnieuw een expansie van het vakantiepark op de planning. Er moet een nieuw hotel met een restaurant verrijzen.