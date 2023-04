Walibi Holland

Foto's: Walibi Holland laat bezoekers gamen tijdens festival Walibi Play

Bezoekers van Walibi Holland krijgen drie dagen lang de kans om computerspellen te spelen. In het pretpark vindt van zaterdag 22 tot en met maandag 24 april de tweede editie van gamefestival Walibi Play plaats. Op de eerste twee dagen werden zo'n 3500 bezoekers verwelkomd. Voor maandag - dag nummer drie - verwacht men wederom ongeveer 3500 gasten.



Voor de meivakantie zijn dat vrij magere aantallen. Daarmee is het evenement nog geen groot succes. Ten opzichte van de eerste editie in 2022 koos Walibi dit keer voor een andere opzet: de openingstijden zijn ingekort, live-acteurs zijn geschrapt, er wordt geen gamemuziek meer gedraaid en het aantal aanwezige influencers daalde.

Ook hoeven bezoekers niet meer bij te betalen om gebruik te mogen maken van de gamezones. Verspreid over het park kan gespeeld worden met onder meer Fortnite, Minecraft, Just Dance, Goat Simulator 3 en een bètaversie van pretparkgame Park Beyond. Verder is er een tent met oude Nintendo-spellen.



Kanosimulator

In de Hall of Fame staat een raceopstelling van Logitech klaar, restaurant Club W.A.B. huisvest een VR-kanosimulator. Main Stage bij het reuzenrad is de hele dag het toneel van interactieve shows, wedstrijden, een dj en sessies met drie bekende Nederlandse gamers: Paraduze, Alex Klein en Fems. Naast het hoofdpodium werd een kraampje met gamesouvenirs neergezet.