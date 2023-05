Attractiepark Toverland

Toverland-abonnement nu ook online af te sluiten en te verlengen

Toverland heeft het afsluiten en verlengen van abonnementen makkelijker gemaakt. Eerder moesten abonnees een brief sturen of zich melden bij de gastenservice. Voortaan kan een abonnement ook online afgesloten worden. Het verlengen van een bestaande jaarkaart is nu eveneens digitaal mogelijk.



Dat kan via account.toverland.com na het aanmaken van een Toverland Account. Langsgaan bij de informatiebalie is dan niet meer nodig. Een woordvoerster van Toverland vertelt dat het Limburgse attractiepark druk bezig is met nog meer nieuwe digitale functies.

"Deze ontwikkeling is de start van het nóg verder vergroten van het gebruikersgemak van onze abonnementhouders", laat ze aan Looopings weten. Een Toverland-abonnement voor volwassenen kost momenteel 115 euro per jaar. Kinderen tot 140 centimeter, mindervaliden en senioren van 60 jaar en ouder krijgen korting.