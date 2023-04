Chessington World of Adventures Resort

Technische dienst van Engels pretpark gaat staken: veel attracties dicht, ticketverkoop gestopt

De technische ploeg van het Engelse pretpark Chessington World of Adventures legt het werk neer. Naar aanleiding van een conflict over lonen zijn medewerkers van de technische dienst van plan om de komende weken meermaals te staken. Dat heeft veel impact: een hoop attracties zullen noodgedwongen gesloten blijven.



De technici zijn onder meer verantwoordelijk voor het opstarten van de attracties en het verhelpen van technische storingen. "We streven naar een loonsverhoging in lijn met de reële inflatie", laat vakbond Unite the Union weten. De vakvereniging heeft geen goed woord over voor parkeigenaar Merlin Entertainments.

"Merlin is een extreem welvarend bedrijf dat een topjaar tegemoetgaat. De firma kan zich volledig veroorloven om werknemers eerlijk te betalen, maar men heeft ervoor gekozen dit niet te doen." Daarom wordt er gestaakt van vrijdag 28 april tot en met maandag 1 mei, van vrijdag 5 mei tot en met maandag 8 mei, van vrijdag 12 mei tot en met maandag 15 mei en van vrijdag 26 mei tot en met maandag 29 mei.



Cruciaal

Unite the Union benadrukt dat de technische mensen cruciaal zijn voor een veilig en soepel verloop van een dagje uit. "Hun werkgever zou hen moeten belonen voor hun onmisbare werk." Het management van Chessington laat in een reactie weten de staking "volledig te respecteren". "Tegelijkertijd blijven we proberen om een overeenstemming te bereiken om de kwestie op te lossen."



Het attractiepark in graafschap Surrey blijft open op de genoemde data. Wel wordt het maximale bezoekersaantal met twee derde verlaagd. De kaartverkoop is stopgezet. Ook zullen meerdere grote rides niet beschikbaar zijn, waaronder spinning coaster Dragon's Fury, vrijevaltoren Croc Drop, disk'o coaster Kobra, wilde muis Rattlesnake en waterbaan Tiger Rock.



Dierentuingedeelte

"Bezoekers kunnen zich nog wel verheugen op ons dierentuingedeelte en ons entertainmentaanbod", staat in een verklaring. "Ons doel is om 40 procent van de attracties te openen, vooral geschikt voor families met jongere kinderen." Daarnaast worden de openingstijden aangepast: het park sluit om 17.00 uur, terwijl de wachttijden al om 16.00 uur dicht gaan.



Op maandag 15 mei zou het nieuwe themagebied World of Jumanji open moeten gaan, met wing coaster Mandrill Mayhem, carrousel Ostrich Stampede en draaiende bank Mamba Strike. Chessington verwacht dat de opening van de uitbreiding niet in gevaar zal komen. Merlin Entertainments runt nog meer bekende trekpleisters in Groot-Brittannië, waaronder Alton Towers, Thorpe Park en Legoland Windsor. Daar wordt vooralsnog niet gestaakt.