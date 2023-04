Liseberg

Glijbaan in de lobby, draaimolen in de eetzaal: Zweeds pretpark opent spectaculair themahotel

Het Zweedse attractiepark Liseberg opende deze maand één van de sfeervolste pretparkhotels van Europa. In het Liseberg Grand Curiosa Hotel wanen bezoekers zich in een Scandinavisch rariteitenkabinet vol raadselachtige rekwisieten. De lobby is voorzien van een grote goudkleurige glijbaan, in de eetzaal staat een klassieke ponycarrousel uit 1923. Looopings kreeg de kans om het hotel als eerste uit te proberen. Dat resulteerde in een uitgebreide fotoreportage.



Het Liseberg Grand Curiosa Hotel wordt omschreven als "het meest fantasierijke familiehotel van Zweden". Er is een achtergrondverhaal bedacht over ene meneer Daler en zijn avontuurlijke vrouw Agnes, die halverwege de achttiende eeuw in de stad Göteborg woonden. Agnes reisde de wereld over voor de Zweedse Oost-Indische Compagnie.

Het was de bedoeling dat ze zakelijke deals zou sluiten, maar in plaats daarvan kwam ze voortdurend thuis met merkwaardige verhalen en curieuze rariteiten uit de gebieden die ze bezocht had. De collectie groeide en groeide. Het huis van het koppel moest meermaals uitgebreid worden om alle spullen te kunnen huisvesten. Zo ontstond het Grand Curiosa Hotel, dat vol staat met decoraties uit alle windstreken.











Albert Einstein

Op de begane grond bevindt zich Café Agnes. Daar staat ook de honderd jaar oude draaimolen, waarvan het verhaal gaat dat Albert Einstein er nog op gezeten heeft. De attractie was decennialang in Liseberg zelf te vinden. Na een ingrijpende restauratie draait de carrousel nu naast buffetrestaurant Saluhallen, waar het ontbijt en het diner geserveerd worden.



Achter de receptie treffen bezoekers nog een barretje aan: Compagniet. Verder zijn er twee horecagelegenheden op de bovenste verdieping: Mei Rose, een combinatie van een Aziatische bistro en een rooftopbar. 's Zomers kunnen gasten plaatsnemen op het dakterras dat uitzicht biedt over het pretpark.











Waterpark

Tot slot huisvest het gebouw een fitnessruimte en conferentiezalen. Volgend jaar opent een loopbrug richting het nieuwe waterpark Oceana. "Het hotel is gebouwd met de nieuwsgierigheid van kinderen in het achterhoofd", laat Liseberg weten. "Denk bijvoorbeeld aan een glijbaan vanaf de tweede verdieping, rechtstreeks naar de lobby."



Het complex heeft een oppervlakte van 29.000 vierkante meter. In totaal zijn er 457 kamers met minimaal vijf bedden. De standaardkamers van 29 vierkante meter heten Grand Curiosa en Grand Curiosa Premium. Daarnaast is er de optie Superior Curiosa van 44 vierkante meter. Voor wie dat niet genoeg is, biedt Liseberg suites aan van 82 vierkante meter: Deluxe Curiosa. Ontbijt is altijd bij de prijs inbegrepen.