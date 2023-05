Walibi Belgium

Video: achter de schermen bij opstarten mega coaster Kondaa in Walibi Belgium

Wat moet er 's ochtends gebeuren voordat mega coaster Kondaa in Walibi Belgium open kan? In een online minidocumentaire geeft YouTube-kanaal Theme Park Science een kijkje achter de schermen bij het opstarten van de sensationele achtbaan. De videomakers mochten vóór openingstijd meekijken met de Walibi-monteurs.



Hun werk begint al rond 5.45 uur 's nachts, als de rail, de motor en de ketting geïnspecteerd worden. Ook voert men een controle uit aan de twee treinen. Presentator Danny van der Weel laat zien hoe de Kondaa-karretjes er aan de onderkant uitzien. Hij wijst de magneten aan die gebruikt worden om de voertuigen te remmen en hij legt uit hoe het kan dat de kettinglift van de coaster geen ratelgeluid maakt.

Wanneer alles in orde lijkt te zijn, kan Kondaa in bedrijf worden genomen. In de ruim twaalf minuten durende video komt ook ingenieur Jurnan Schilder van Universiteit Twente aan het woord, om uit te leggen hoeveel energie er nodig is om de liftketting in beweging te brengen.



Hoogste en snelste

Daarnaast vertelt technisch projectmanager Simon Bourlet hoe de achtbanen van fabrikant Intamin zich in de loop der jaren ontwikkeld hebben. Kondaa opende precies twee jaar geleden, op 8 mei 2021. Met een hoogte van 50 meter een een topsnelheid van 113 kilometer per uur is het de hoogste en snelste rollercoaster in de Benelux.