Texel Zoo

Dierentuin Texel moet dicht van de gemeente: eigenaar overweegt juridische stappen

De dierentuin op Texel moet dicht. Dat heeft het gemeentebestuur van het waddeneiland besloten. Toch geeft de eigenaar van Texel Zoo zich niet zomaar gewonnen. Martijn Padberg, die de lokale trekpleister runt, overweegt nu juridische stappen te nemen tegen de gemeente.



Texel Zoo is officieel in strijd met het bestemmingspan. Na jaren gesteggel koos een meerderheid van de gemeenteraad er afgelopen maand voor om de bestemming niet te legaliseren. Dat betekent het einde voor de dierentuin. Het bedrijf krijgt twee jaar de tijd om te voldoen aan de regels. Er is een vergunning voor een tuincentrum, niet voor een dierenpark.

Een online petitie tegen de sluiting is tot nu toe 1800 keer getekend. Ook eigenaar Padberg is strijdvaardig. "Ze zijn nog niet van ons af, hoor", vertelt hij aan het Noordhollands Dagblad. Volgens hem staat de gemeente niet sterk. "We gaan nu in overleg met onze advocaat over onze vervolgstappen."



Gemeenschapsgeld

Het proces van de afgelopen jaren zou Texel Zoo al tienduizenden euro's hebben gekost. "De politici doen het van gemeenschapsgeld, wij moeten het allemaal zelf betalen. Het kost ons ook veel tijd. We zijn er al jaren mee bezig, 24 uur per dag, maar we moeten ook voor de dieren zorgen en we willen verder met ons bedrijf."



Een transitie maken naar een tuincentrum ziet Padberg in ieder geval niet zitten. Hij benadrukt dat er al vijf tuincentra zijn op Texel. "Niemand zit er op nog één te wachten." De eigenaar verwacht dat die ommezwaai ervoor zal zorgen dat hij uiteindelijk een faillissement moet aanvragen.