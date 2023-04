Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park verbiedt livestreams vanuit het attractiepark

Een livestream uitzenden vanuit Europa-Park is vanaf nu niet meer toegestaan. In het algemene reglement van het Duitse attractiepark werd een verbod op livestreamen opgenomen. Dat geldt voor alle socialmedia-kanalen, waaronder Facebook, TikTok, YouTube, Instagram en Twitter.



Tot nu toe viel in het parkregelement alleen te lezen dat het maken van foto's en video's voor privédoeleinden mag, mits dit andere bezoekers niet stoort. "Professionele foto- en filmopnamen, bestemd voor commercieel gebruik, zijn echter alleen geoorloofd met voorafgaande schriftelijke toestemming", luidde de regel.

Daar is deze week een regel aan toegevoegd. Ook voor "livestreaming via alle online platforms" moet voortaan vooraf toestemming gevraagd worden aan de communicatieafdeling. Dat is slecht nieuws voor pretparkfans die het leuk vinden om hobbymatig live uit te zenden vanuit het pretpark.



Controleren

Vlogs maken die niet live zijn, mag dus nog wel. Het is niet duidelijk hoe Europa-Park wil gaan controleren of iemand aan het livestreamen of gewoon aan het filmen is. Men geeft geen reden voor de aanpassing.



Voor zover bekend is Europa-Park het eerste Europese pretpark waar een officieel verbod op livestreamen geldt. Opvallend genoeg werd een ander voorschrift met betrekking tot filmen onlangs juist versoepeld: het vastleggen van theatershows behoort sinds kort wel tot de mogelijkheden.