Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn organiseert meet-and-greets met tv-helden

Avonturenpark Hellendoorn zet in de meivakantie vol in op meet-and-greets. Bezoekers van het Overijsselse pretpark kunnen tussen maandag 24 april en zondag 7 mei allerlei verschillende personages ontmoeten, bekend van tv-series, games, films en trekpleisters uit de omgeving.



Parkmascottes Baba en Bella - twee beren - krijgen de komende weken onder meer gezelschap van Sonic the Hedgehog, konijn Bing, een Angry Bird en Buurman en Buurman.

Bing komt langs op maandag 24 april en maandag 1 mei. Noetsie, het gezicht van Camping de Noetselerberg, is op dinsdag 25 april en dinsdag 2 mei in Hellendoorn. Bollo, bekend van vakantiepark Landal Landgoed De Hellendoornse Berg, zal te ontmoeten zijn op woensdag 26 april en woensdag 3 mei. Op donderdag 27 april en donderdag 4 mei is Rossie aanwezig, de mascotte van de FC Twente Kidsclub.



Fans

Sonic bezoekt het attractiepark op vrijdag 28 april en vrijdag 5 mei. Fans van Buurman en Buurman kunnen op zaterdag 29 april en zaterdag 6 mei terecht in het Avonturenpark. Verder zijn er meet-and-greets met Red uit de Angry Birds-reeks op zondag 30 april en zondag 7 mei.



"Geef ze een high five, knuffel en ga met ze op de foto", meldt Avonturenpark Hellendoorn. De tijden worden dagelijks vermeld in het park en in de officiële Avonturenpark-app. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.