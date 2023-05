Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark presenteert kunstwerken gemaakt van afval

In Ouwehands Dierenpark zijn de komende tijd kunstwerken te zien die werden gemaakt van afval. Wie de zogenoemde Recycle Route volgt, treft op tien plekken kunstobjecten aan van bijvoorbeeld sloophout, afgedankt speelgoed, melkpakken en zwerfafval. De dierentuin in Rhenen wil met het project aandacht vragen voor recycling.



Bezoekers ontdekken op die manier "hoe bijzonder en inspirerend recyclen kan zijn", zo laat het park weten. Ouwehands werkte samen met kunstenaars als Eddy Kaijser, Karin Arts en Ernesto Bos. Het materiaal is onder andere verstrekt door kringloopwinkels in de regio. Daarnaast vond in maart een speciale jut-expeditie plaats langs de Rijn.

Naast de sculpturen komt het thema ook op andere plekken in de dierentuin terug. Zo vertellen gidsen over de kringloop van de natuur. Verder werd een digitale minigame ontwikkeld.



Knuffelbeertje

Bamboo Bill, die al jaren shows geeft in Ouwehands Dierenpark, stipt het thema aan in zijn nieuwe voorstelling Bamboo Bill Maakt Het Verschil. Het verhaal gaat over een kapot knuffelbeertje dat met behulp van Fiks de Fikser een tweede leven krijgt. De productie wordt vertoond in de weekenden, op feestdagen en tijdens schoolvakanties.