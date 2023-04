DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort wil dat bezoekers huisdierenpoep meenemen

DierenPark Amersfoort komt met een opvallend verzoek voor bezoekers. De dierentuin wil dat huisdierbezitters in de meivakantie poep van hun huisdier meebrengen tijdens hun dagje uit. De uitwerpselen zijn nodig voor wetenschappelijk onderzoek.



Het dierenpark werkt daarvoor samen met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Er wordt onderzoek gedaan naar de werking van enzymen bij carnivoren, herbivoren en omnivoren. Daarvoor vergelijkt men de ontlasting van meerdere diersoorten met verschillende voedselvoorkeuren.

Voor dit onderzoek heeft ACTA ook huisdierpoep nodig. "Alle soorten dierenpoep is welkom, van hond tot cavia", laat medisch bioloog Henk Brand weten. Uitwerpselen mogen worden ingeleverd in een zakje met informatie over soort en ras erop. Bij de parkingang is een afgiftepunt te vinden. "Neem de poep niet mee het park in", zegt een woordvoerster.



Geen beloning

Wie poep inlevert, ontvangt geen beloning. Ook geven de onderzoekers geen terugkoppeling over het onderzoek. "Maar met jouw huisdierenpoep help je wel de wetenschap", aldus de voorlichtster. "Wil je weten of jouw huisdier gezond is, neem dan contact op met je eigen dierenarts."



DierenPark Amersfoort grijpt de actie aan om aandacht te vragen voor het jaarlijkse evenement Poep & Zoo. Van zaterdag 22 april tot en met zondag 7 mei staat de dierentuin in het teken van de wereld van dierendrollen.