Foto's: eerbetoon aan Anton Pieck in nieuwe tentoonstelling Efteling Museum

De Efteling brengt een eerbetoon aan grondlegger Anton Pieck. In het Efteling Museum op het Anton Pieckplein is sinds deze week een tijdelijke expositie te zien over het werk van de beroemde kunstenaar. De focus ligt niet op het sprookjespark: het doel is om te laten zien wat Pieck nog meer heeft gedaan naast zijn vele tekeningen voor de Efteling.



Om die reden kreeg de tentoonstelling de ondertitel Een Verrassend Veelzijdig Kunstenaar. De creaties van Pieck zijn onderverdeeld in vier categorieën: Anton Pieck in de Efteling, Anton Pieck de schilder, Anton Pieck de graficus en Anton Pieck de tekenaar. Er worden onder andere etsen, houtsneden, inkttekeningen en oude foto's getoond.

In het midden van de ruimte staan bankjes met een toverlantaarn. Bezoekers kunnen kijken naar een film bestaand uit interviews met de ontwerper. Verder is er een vitrine met door Pieck geïllustreerde sprookjesboeken. Voor het project werkte de Efteling samen met het Anton Pieck Museum in Hattem.



Muziek

De expositie hangt samen met meer vernieuwingen op het nostalgische Anton Pieckplein. Zo werd een poppentheater opnieuw in gebruik genomen, kwam er nieuwe muziek, keerde een oude fietsmolen terug en werd de Kleine Zweefmolen vervangen. De vorige wisseltentoonstelling in het museum, over de dertig sprookjes in het Sprookjesbos, was te zien sinds de zomer van 2019.