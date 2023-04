Efteling

Video: Efteling presenteert nieuwe poppenkast op het Anton Pieckplein

In de Efteling is voor het eerst in tientallen jaren weer een poppenkast te zien. Het piepkleine poppentheater op het Anton Pieckplein werd de afgelopen weken in ere hersteld. Sinds deze week kunnen bezoekers er dagelijks kijken naar een nostalgische voorstelling.



De locatie uit 1954, gelegen tussen het Efteling Museum en restaurant 't Poffertje, diende de afgelopen decennia als opslaghok. Nu wordt het gebouw weer gebruikt waar het ooit voor bedoeld was. De show duurt ongeveer vijftien minuten. Poppenkastspeler August en zijn aapje Aagje vertellen over de avonturen die zij meemaken op het plein.

August verschijnt eerst als mens en later als pop in de poppenkast. Een belangrijke rol is weggelegd voor het Ballonnenvrouwtje, een bekend beeld van Anton Pieck. Er wordt Nederlands gesproken en gezongen. Kinderen in het publiek mogen meedoen door te roepen en te blazen.



Aanvangstijden

De ruimte is beperkt: per voorstelling kunnen slechts enkele tientallen personen naar binnen. Op tijd komen is dan ook een must. Er wordt op dit moment niet gewerkt met een reserveringssysteem. De aanvangstijden zijn zichtbaar in de Efteling-app.