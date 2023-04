Efteling

Efteling-icoon komt tot leven: Ballonnenvrouwtje te ontmoeten op Anton Pieckplein

Een bekend Efteling-figuur is onverwachts tot leven gekomen. Het Ballonnenvrouwtje, ontworpen door Anton Pieck, was vandaag voor het eerst in levenden lijve te ontmoeten in het attractiepark. Bezoekers kwamen haar tegen als live-entertainment, ter gelegenheid van de officiële opening van het vernieuwde Anton Pieckplein.



Het Ballonnenvrouwtje is een verplaatsbaar beeld van een oude vrouw die twee trossen met ballonnen vasthoudt. Ze heeft de afgelopen decennia op verschillende plekken in het park gestaan. Nu speelt het personage een belangrijke rol in het heropende poppentheater op het Anton Pieckplein.

Om de première van de nieuwe poppenkastvoorstelling kracht bij te zetten, nam een actrice de rol van het nostalgische beeld op zich. Het gaat vooralsnog om een eenmalige vertoning, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Er zijn op dit moment geen plannen om de act vaker in te zetten.