Efteling: Danse Macabre

Luchtfoto: contouren van nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre zichtbaar

In de Efteling worden de contouren van de nieuwe attractie Danse Macabre steeds duidelijker zichtbaar. Op een actuele luchtfoto van dronefotograaf Nick Ringelberg is de vorm van het toekomstige attractiegebouw al te herkennen. Waar eerder het Spookslot stond, verrijst nu een tienhoekig gotisch bouwwerk met twee uitstulpingen.



Het exterieur wordt vormgegeven als de ruïne van een middeleeuwse abdij. Er is een grote kelder gerealiseerd om het ritsysteem kwijt te kunnen. Danse Macabre zal bestaan uit een draaiende en kantelende schijf met zes draaiende koorbanken erop. Bezoekers dansen straks als het ware op muziek terwijl een griezelig decor tot leven komt.

Het spookspektakel moet volgend jaar af zijn. Een klein gedeelte van het nieuwe themagebied Huyverwoud gaat binnenkort al open: op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een bijgebouw met kruidenierswinkel In den Swarte Kat en toiletruimte De Laetste Hoop.