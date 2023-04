Walygator Grand Est

Frans pretpark zegt sorry voor rampzalig verlopen openingsweekend

Een pretpark in Noord-Frankrijk biedt excuses aan voor een weekend vol problemen. Walygator Grand Est startte het seizoen op zaterdag 15 april, maar het park was daar overduidelijk nog niet klaar voor. Maar liefst zes attracties bleven gesloten. Eén daarvan was de topattractie van het park, de hangende achtbaan The Monster.



Daarvan bleek een trein halverwege de baan stilgevallen te zijn. Op internet klagen bezoekers steen en been. "Helaas hebben we niet de ervaring kunnen voorschotelen die we wilden", meldt Walygator in een verklaring op social media. "Onze excuses daarvoor."

Het management geeft toe dat het attractieaanbod ontoereikend was. "Ondanks de inzet van al onze teams konden sommige van onze belangrijke attracties niet of slechts gedeeltelijk open." Dat zou te wijten zijn aan "de late levering van bepaalde technische onderdelen en technische problemen buiten onze wil".



Communicatie

"Weet dat we alles doen om deze attracties zo snel mogelijk te openen." Veel mensen klagen op Facebook dat de communicatie te wensen overlaat. Walygator had online bijvoorbeeld niet gewaarschuwd voor de sluitingen. Nu belooft men beterschap. "We zullen jullie op de hoogte houden."



In 2021 kondigde de directie nog aan dat er een plan was ontwikkeld om te transformeren van een attractiepark tot een themapark. Vorig jaar werd het westerngedeelte opgeknapt. Dit jaar is entreegebied Le Village des Explorateurs voorzien van nieuwe gevels. Walygator Grand Est hoort bij de groep Aspro Parks.