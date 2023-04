Attractiepark Toverland

Slachtoffer van achtbaanongeluk Toverland wil dat attractie aangepast wordt

De vrouw die zondag gewond raakte bij achtbaan Toos-Express in Toverland snapt niet dat de attractie alweer geopend is. Wily Baltissen (38) uit Venray maakt een misstap in het station van de rollercoaster, waarna ze zo'n 2,5 meter naar beneden viel. Ze wil dat het perron wordt aangepast, zodat dergelijke incidenten niet meer kunnen gebeuren.



Baltissen is vaste gast in Toverland: ze is er al tientallen keren geweest, vertelt ze aan RTL Nieuws. Bij de achtbaan maakte ze naar eigen zeggen "een gekke beweging" met haar voet. "En ik kieper opeens achterover. Het was een behoorlijke val en ik had gelijk heel veel pijn aan mijn rug."

De vrouw - moeder van twee kinderen van 3 en 6 jaar - ligt sinds zondag de hele dag op bed met helse pijn. Ze benadrukt dat het voorval nog veel erger had kunnen aflopen. "Stel dat ik het niet was die viel, maar een kindje van 3 jaar dat naar beneden dondert. Had die het dan wel gered? Ik wil echt dat de attractie zo snel mogelijk veiliger wordt."



Oplossing

Ze verbaast zich dan ook over de snelle heropening. "Ik schrok er echt van toen ik hoorde dat de achtbaan weer open is. Hoe kan dat?" Volgens het slachtoffer zou het plaatsen van een hek op het platform een oplossing kunnen zijn. "Voor mij is nu het allerbelangrijkste dat er een hek komt bij die attractie", zegt ze. "Dit mag niet nog een keer gebeuren."



In de praktijk is de toevoeging van een permanent hek op die plek echter geen optie vanwege het verplichte vrijeruimteprofiel. Daarover bestaan eisen vanuit de fabrikant en de keuringsinstantie. Toverland heeft wel aandacht voor de situatie. "We bekijken op dit moment nog of er aanpassingen nodig zijn", vertelde een woordvoerster maandag al aan Looopings.