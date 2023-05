Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris overspoeld door Star Wars-personages op May the 4th

Disneyland Paris heeft bezoekers donderdag verrast met extra Star Wars-entertainment. Ter gelegenheid van Star Wars-feestdag May the 4th werd parkdeel Discoveryland overspoeld door figuren uit de bekende sciencefictionreeks. Bovendien mochten volwassenen zich verkleden als hun favoriete personage. Dat is normaal gesproken niet toegestaan.



Bezoekers konden bijvoorbeeld Kylo Ren, Captain Phasma, R2-D2 en een groep Stormtroopers tegen het lijf lopen. Ook publiekslievelingen The Mandalorian en Grogu, die in maart al even te gast waren in Disneyland Paris, keerden voor één dag terug. Verder had een fan gezorgd voor een realistische Grogu-pop, die zich door het gebied verplaatste.

Meet-and-greet-locatie Starport, waar normaal gesproken ruimteschurk Darth Vader te ontmoeten is, werd dit keer bevolkt door heldin Rey en de harige Chewbacca. De karakters bleken zeer populair: de wachttijd liep op tot bijna drieënhalf uur. Ook Disneyland-ambassadeurs Carmen Lleo Badal en Quentin Rodrigues waren aanwezig.



Snacks

Theater Videopolis was aangekleed in Star Wars-stijl. Op schermen werden een Star Wars-serie en een Star Wars-quiz vertoond. Daarnaast presenteerde Disneyland speciale May the 4th-snacks en -souvenirs, waaronder gratis verzamelkaarten.