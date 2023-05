Nieuws

Pretparken in Zweden accepteren geen contant geld meer

Betalen met contant geld is in Zweedse pretparken geen optie meer. De drie grootste attractieparken van Zweden hebben cash nagenoeg volledig in de ban gedaan. Bezoekers van Gröna Lund in Stockholm, Liseberg in Göteborg en Kolmården in Norrköpings kunnen vandaag de dag alleen nog afrekenen met een bankpas, creditcard, smartphone of smartwatch.



In Scandinavië wordt contant geld al langer nauwelijks nog gebruikt. De coronacrisis heeft die trend in een stroomversnelling gebracht. Daar zijn ook de pretparken in meegegaan. Gröna Lund en Kolmården accepteren anno 2023 helemaal geen cash meer.

"Dit is voor de veiligheid van onze gasten en medewerkers", meldt Kolmården. Gröna Lund benadrukt dat er ook geen geldautomaat meer in het park te vinden is. Liseberg noemt zichzelf "grotendeels cahsloos". "Deze transitie is nagenoeg geruisloos voorbijgegaan, omdat eigenlijk niemand hier nog met cash betaalt", vertelt een woordvoerder aan Looopings.



Kans­spe­len

Toch maakt Liseberg hier en daar nog een uitzondering. "Contant geld wordt momenteel nog geaccepteerd op enkele plekken, waaronder onze arcadehal en onze kans­spe­len." In Zweden wordt niet betaald met de euro, maar met de Zweedse kroon. Op dit moment staat 1 euro gelijk aan 11,26 kroon.